رياضة | تقارير.. ريال مدريد يضم 5 لاعبين مقابل 490 مليون يورو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير.. ريال مدريد يضم 5 لاعبين مقابل 490 مليون يورو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أجنبية، اليوم الجمعة، عن الرقم المالي الضخم الذي حدده رئيس نادي ريال مدريد للتعاقدات التي يتوقع أن تتم للمكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبل.

وقالت صحيفة "الصن" البريطانية، أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد قد وضع 540 مليون يورو للتعاقدات المحتملة كالتالي:

- إيدين هازارد "تشيلسي": (112 مليون يورو)

- بول بوجبا "مانشستر يونايتد": (150 مليون يورو)

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- ميليتاو "بورتو": (50 مليون يورو) تعاقد معه ريال مدريد فعليًا

- ندومبيلي "أولمبيك ليون": (80 مليون يورو)

- كريسيان إريكسن "توتنهام": (85 مليون يورو)

- لوكا يوفيتش "فرانكفورت": (60 مليون يورو)

وكانت إدارة نادي ريال مدريد قد نجحت في إعادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مجدداً لتولي تدريب الملكي خلفاً لسانتياجو سولاري بعد الخروج المذل من دوري أبطال أوروبا على يد أياكس.