رياضة | فانتازي البريميرليج.. أجويرو وهازارد بالتشكيل المتوقع للأفضل للجولة ال37 وصلاح يغيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فانتازي البريميرليج.. أجويرو وهازارد بالتشكيل المتوقع للأفضل للجولة ال37 وصلاح يغيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الموقع الرسمي للعبة فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز عن التشكيلة المتوقعة للأفضل في الجولة ال37 من البريميرليج، والتي ستبدأ اليوم الجمعة في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" الاختيارات الأفضل لمستخدمي لعبة فانتازي البريميرليج في هذة الجولة.

- التشكيلة المتوقعة للأفضل :-

حراسة المرمى : لينو (أرسنال)

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خط الدفاع : دوهيرتي (ولفرهامبتون) - ألكسندر ارنولد (ليفربول) - لوكاس دينيه (ايفرتون)

خط الوسط : جوتا (ولفرهامبتون) - هازارد (تشيلسي) - سترلينج (مانشستر سيتي) - سون (توتنهام هوتسبير)

خط الهجوم : كوليفرت لوين (إيفرتون) - سيرجو اجويرو (مانشستر سيتي) - راشفورد (مانشستر يونايتد)

- ويعد الاختيار الأفضل للكابتن في هذه الجولة هو لاعب خط الوسط سترلينج لاعب نادي مانشستر سيتي، والذي سيواجه فريق ليستر سيتي علي ملعب الاتحاد.