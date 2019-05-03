انت الان تتابع تفاصيل خبر ممثل لبنان ينسحب من الاتحاد العربي للصحافة الرياضية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 3 مايو 2019 09:50 مساءً - أعلن رشيد نصار، رئيس جمعية الإعلاميين الرياضيين في لبنان، اليوم الجمعة، استقالته من عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للصحافة الرياضية الذي انتخب له مؤخراً في العاصمة الأردنية عمان.

وأعرب نصار في نص الاستقالة عن أمله بأن "تكون هذه الخطوة دافعاً لإعادة توحيد الجسم الإعلامي الرياضي العربي"، وسط انسحاب ممثلي سبع دول عربية من الاتحاد، بسبب خروقات جوهرية في النظام الأساسي.

وقال: إنه "نتيجة للانقسامات الحاصلة في الجسم الإعلامي الرياضي العربي، وحرصاً على وحدة الصف العربي أعلن استقالتي من عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للصحافة الرياضية".

Advertisements

وتأتي الاستقالة تزامناً مع مؤتمر صحفي عقده ممثلو الجمعيات والاتحادات والروابط الإعلامية الرياضية لـ11 دولة في بيروت، وأفضى الى تشكيل لجنة إنقاذ خماسية للاتحاد العربي للصحافة الرياضية برئاسة الأردني أمجد المجالي.

كان ممثلو الجمعيات والروابط والاتحادات الرياضية العربية المعترف بها دولياً لدول الأردن وقطر وعُمان ولبنان واليمن وسوريا وليبيا، قد انسحبوا من اجتماع عمومية الاتحاد ورفضوا الاعتراف بنتائج الانتخابات والقرارات.

وجاءت تلك الخطوة "احتجاجاً على سلسلة الأخطاء والتجاوزات التي ارتُكبت بحق النظام الأساسي للاتحاد العربي، ومحاولة تجاوزها من خلال التصويت بالاعتماد على أشخاص لا يمتلكون الصفة الرسمية والقانونية لحضور الاجتماع".

تجدر الإشارة إلى أن "الاتحاد العربي للصحافة الرياضية" يُعرِّف نفسه على أنه "هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تعمل متعاونة في تحقيق أهدافها مع جميع الهيئات والتنظيمات العربية والقارية والدولية ذات العلاقة".