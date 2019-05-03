انت الان تتابع تفاصيل خبر صفعة قوية لـ"باريس سان جيرمان" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 3 مايو 2019 09:50 مساءً - أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إيقاف مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي ثلاث مباريات بعد طرده في المباراة النهائية لكأس فرنسا، وبدء إجراءات بحق زميله البرازيلي نيمار الذي ضرب أحد المشجعين بعد نهاية المباراة ذاتها.

وقال بيان صادر عن الاتحاد الفرنسي: "قررت لجنة السلوك في اجتماعها يوم الخميس الماضي معاقبة مبابي بالإيقاف ثلاث مباريات، وفتح إجراء بحق نيمار، على أثر المباراة التي جرت على ملعب دو فرانس يوم 27 أبريل الماضي".

وكان مبابي قد طُرد ببطاقة حمراء إثر تدخله العنيف بحق لاعب رين داميان دا سيلفا في أواخر المباراة النهائية، التي خسرها فريقه بركلات الترجيح بعد تعادلهما 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي.

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وغاب عن مباراة فريقه الأخيرة ضد مونبلييه منتصف الأسبوع الحالي، ومن ثم سيغيب عن مباراتين إضافيتين ضد نيس وأنجيه قبل أن يعود للمباراة ضد ديجون في الـ18 من الشهر الحالي.

أما قضية نيمار فهي أكثر تعقيداً، لأنه لطم بشكل خفيف أحد المشجعين خلال توجهه مع زملائه لاستلام ميدالية المركز الثاني بعد انتهاء مباراة نهائي الكأس.

واعترف نيمار بأنه تصرف بشكل خاطئ، وكتب في تعليق على منشور لأحد أصدقائه يتضمن شريط الاعتداء على موقع إنستغرام "هل تصرفت بشكل خاطئ؟ نعم. لكن لا يمكن لأي كان أن يبقى غير مبالٍ".

ومن المتوقع أن توقع عقوبة كبرى على نيمار في ظل إثبات ما اقترفه من خطأ بالصوت والصورة، ممَّا قد يعني انتهاء موسمه مع فريق العاصمة.