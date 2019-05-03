انت الان تتابع تفاصيل خبر الريان يحسم "الديربي" ويكمل مربع الذهب في كأس أمير قطر والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 3 مايو 2019 09:50 مساءً - حسم نادي الريان القطري تأهله إلى نصف نهائي "كأس الأمير"، بعد فوزه على "العربي" بركلات الترجيح (4-2)، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بهدفين لكل فريق.

العربي افتتح أهداف اللقاء سريعاً في الدقيقة 12 عن طريق ويليفريد بوني، من علامة الجزاء بعدما سدد ركلة الجزاء بطريقة رائعة في يسار المرمى.

وفي الدقيقة 34 جاء هدف الرد من الريان عن طريق تاباتا، بعدما استلم تمريرة على مشارف منطقة الجزاء، راوغ الدفاع وسددها أرضية بقوة في الشباك معلناً عن الهدف الأول لفريقه.

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وقبل نهاية الوقت الأصلي للقاء بـ 20 دقيقة وبعرضية من الجانب الأيسر، قابلها محمد صلاح برأسية سجل هدف التقدم من جديد للعربي.

وكادت أن تنتهي المباراة بفوز العربي بهدفين لهدف، لكن كان لريفاس رأياً آخر عندما استغل الارتباك الدفاعي في الدقيقة 88 وسجل هدف التعادل، لتذهب المباراة إلى ركلات الترجيح.

وفي مربع الذهب، يواجه السد الريان في موقعة نارية، في حين يلتقي الدحيل مع السيلية لتحديد المتأهلَين للدور النهائي.