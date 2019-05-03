الان تتابع رونالدو يفتتح مركزا طبيا للشعر: أسعى لتوفير فرص العمل للإسبان والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل افتتح نجم كرة القدم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، مركزاً طبيا في العاصمة الإسبانية مدريد لعلاج مشاكل الشعر.
وقال في تصريحات صحفية إنه يرغب في توفير المزيد من فرص العمل للإسبان رغم المشاكل التي شهدتها السنوات الماضية بينه وبين وزارة الخزانة الإسبانية.
ووفقا لمجلة آيكون قال رونالدو: “الإسبان عاملوني جيداً، أردت أن أوفر لهم بعض فرص العمل بغض النظر عن مشاكلي مع وزارة الخزانة، حياتي كتاب مفتوح، وأسير برأس مرفوعة، أعلم أن الناس يحبونني، ويعلمون أنني قدمت كثيراً للنادي كما أن النادي منحي الكثير.. في الشوارع، يقولون لي: كريس، عد لبيتك، هذا البيت ملكك دائماً، أحب أن أسمع هذا”.
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