شكرا لقرائتكم خبر عن أميرة أبوشقة تتُوج ببطولة الجمهورية في الرماية للعام الثاني على التوالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصلت الرامية، أميرة أبوشقة، على المركز الأول في بطولة الجمهورية 2019، للعام الثانى على التوالى، وأبدت أميرة سعادتها بالتتويج، موضحة أن ذلك يعود إلى العمل الشاق خلال الفترة الماضية، من أجل تحقيق حلم تمثيل منتخب مصر في أوليمبياد طوكيو.

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وأشارت إلى أنها سوف تستعد بجدية من خلال تدريبات ومعسكرات استعدادًا للبطولة الأفريقية التي تحسم مقعدا لمنتخب مصر في أوليمبياد طوكيو، مضيفة أنه رغم حصولها على المركز الأول في بطولة الجمهورية ولكنها في نفس الوقت لم تقدم مستواها المعروف وذلك بسبب حدوث مشكلة تقنية في البندقية.

وأوضحت اللاعبة أن ما تحقق كان نتيجة تدريب شاق خلال الفترة الماضية، لافتة إلى أن هذه البطولة هي آخر بطولة في الموسم المحلى.

من جانبه، أكد مجدى لطفى، رئيس اللجنة الفنية لسلاح الخرطوش للاتحاد المصرى للرماية والمدير الفنى للمنتخب المصرى، أن أميرة أبوشقة، الرامية الدولية تسير بخطى ثابتة في جميع البطولات التي تشارك فيها، لا سيما بطولة الجمهورية 2019 والتى نجحت في الحصول على المركز الأول، مشددا على أنها مؤهلة للمشاركة في أوليمبياد طوكيو 2020.