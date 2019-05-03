شكرا لقرائتكم خبر عن «صلاح» يوجه ضربة مُوجعة لـ«بيريز» ويُعرقل خطته فى الصيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع «دون بالون» الإسبانى الشهير أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادى ريال مدريد الإسبانى، يبحث عن بديل للدولى الويلزى جاريث بيل، جناح الميرنجى، بعدما اقترب من الرحيل فى نهاية الموسم الجارى لعدم تقديمه مستوى مميزا مع الملكى إلى جانب كثرة إصاباته وغيابه الدائم عن الفريق طوال الموسم، حيث لم يشارك سوى مباريات قليلة.

وقال الموقع الإسبانى إن ريال مدريد معجب للغاية بإمكانيات الدولى المصرى محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزى، ويضعه فى قائمة أولوياته للتعاقد معه بداية من الموسم المقبل، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة من أجل تعويض جاريث بيل.

وأشار إلى أن فلورنتينو بيريز أجرى اتصالات هاتفية مع رامى عباس، وكيل «صلاح»، منذ نصف شهر فى محاولة لمعرفة رغبة اللاعب فى الانتقال إلى صفوف ريال مدريد، ولكن المفاجأة غير المتوقعة كانت من رد الفرعون المصرى الذى رفض رفضًا قاطعًا الانضمام إلى النادى الملكى.

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وأوضح أن محمد صلاح لا يضع ريال مدريد فى قائمة اهتماماته على الإطلاق بسبب الأجواء المشحونة بين اللاعبين فى غرف خلع الملابس التى سيطر عليها بشكل كبير قائد الميرنجى سيرجيو راموس، والذى كان معه واقعة شهيرة فى نهائى دورى أبطال أوروبا الموسم الماضى عندما تعمد إصابته بخلع فى الكتف وخرج على إثرها مبكرا من المباراة وخسر فريقه لقب الشامبيونزليج.

ويفضل الفرعون المصرى الانتقال إلى صفوف برشلونة فى الموسم المقبل، لأنه يحلم باللعب مع الأرجنتينى ليونيل ميسى، ومن الممكن أن يدفع برشلونة مبلغ 100 مليون يورو من أجل التعاقد مع «مو»، ولكن يرغب برشلونة فى أن يكون صلاح فى مركز آخر غير الذى يلعب فيه البرغوث الأرجنتينى أو يكون بديلا له.

بدوره حول ريال مدريد اهتمامه تجاه الدولى السنغالى ساديو مانى، الذى يبدو أنه ليس لديه مانع من قيادة زين الدين زيدان ويأمل فلورنتينو بيريز فى إقناع النادى الإنجليزى بالتخلى عن خدمات اللاعب فى الموسم المقبل.

وأصبح الفرعون المصرى أكثر لاعب فى تاريخ نادى ليفربول يسجل 69 هدفاً فى أول 100 مباراة مع الفريق فى جميع المسابقات، بجانب صناعته 24 هدفاً، متفوقاً على الثنائى روجر هانت وسام رايبولد برصيد 68 هدفاً، وهو ثالث لاعب فى تاريخ ليفربول يسجل 20 هدفاً أو أكثر فى الدورى الإنجليزى فى موسمين متتاليين بعد روبى فاولر ولويس سواريز، واعتلى صلاح فى الوقت الحالى صدارة هدافى الدورى الإنجليزى برصيد 21 هدفًا، متفوقا بفارق هدف عن زميله السنغالى ساديو مانى، والأرجنتينى سيرجيو أجويرو، لاعب فريق مانشستر سيتى بـ20 هدفًا.