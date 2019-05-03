شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن التحدى فى «سوسة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يختتم الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، فى الثامنة مساء اليوم السبت، بتوقيت تونس، التاسعة بتوقيت القاهرة، استعداداته وتدريباته على الملعب الأوليمبى بسوسة، والذى يستضيف مباراة الفريق أمام نظيره النجم الساحلى، غدًا، فى إياب نصف نهائى كأس الاتحاد الإفريقى الكونفيدرالية، حيث يؤدى المارد الأبيض مرانه الأخير على ملعب المباراة، والذى سيتم السماح فيه لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة فقط، بعدما ينقلب التدريب إلى مران مغلق.

وطلب «جروس» من إسماعيل يوسف، عضو المجلس، رئيس البعثة، وأمير مرتضى، المشرف على الفريق، ضرورة إغلاق المران وعدم السماح لأى مرافقين بحضور المران، بعد انتهاء الفترة المسموح بها، حتى تتسنى له تجربة الخطة والتشكيل اللذين سيعتمد عليهما فى موقعة الغد أمام «النجم الساحلى».

وكانت بعثة الأبيض قد وصلت إلى مطار المنستير، عصر أمس الجمعة، وكان فى استقبالها السفير المصرى وعضوا السلك الدبلوماسى بالسفارة: عمرو فتحى وأحمد عصام، وحسام رمضان، مندوب النجم الساحلى، وأمين حافظ ومحمد بدر، وتدرب الفريق، أمس، على ملعب القنطاوى، كما حرص فرجانى ساسى على استقبال البعثة على الرغم من اصابته.

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وتسود حالة من القلق لدى الجهاز الفنى، بقيادة «جروس»، بسبب ضغط جماهير «النجم الساحلى»، والذى قد يمثل أزمة ثقة لدى لاعبى الأبيض فى حالة التركيز معهم، خصوصًا أن جمهور «النجم» يمتاز بدعم ومؤازرة فريقه دون توقف طوال الـ90 دقيقة، ما قد يمثل عبئًا على اللاعبين، الأمر الذى دفع «جروس» إلى عقد محاضرة فنية قصيرة، أمس، فى فندق الإقامة، عقب العشاء، طالب فيها اللاعبين بعدم الاستفزاز سواء داخل الملعب من لاعبى «النجم» أو من خارج الملعب عبر الجماهير، التى يُنتظر أن يفوق عددها الـ30 ألف مشجع غدًا.

من جانبه، عكف «يوسف» على الاجتماع باللاعبين لتأهيلهم نفسيًا وتأكيد ثقته فيهم من أجل التعامل مع المباراة بأعصاب هادئة، مُراهِنًا على الخبرات الكبيرة للاعبين الدوليين أمثال طارق حامد ومحمود علاء ومحمود الونش وحمدى النقاز و«كهربا» ومحمد إبراهيم، الذين سبق لهم اللعب فى مباريات أصعب من مواجهة الغد، ونجحوا فى تخطيها بثباتهم الانفعالى وتركيزهم فى المباراة.

وكلف رئيس البعثة كباتن الفريق: حازم إمام ومحمد إبراهيم وطارق حامد وعماد السيد و«كهربا» بعقد جلسات فردية وجماعية مع بعضهم البعض لتحفيز وتأهيل بعضهم البعض نفسيًا بالقدر الذى يتماشى مع حجم وأهمية المباراة. فيما كلف «جروس» حمدى النقاز، اللاعب الدولى التونسى، بمهام خاصة بنقل خبراته مع لاعبى «النجم» وطريقة لعبهم إلى زملائه بالفريق وتلقينهم بعض النصائح للتعامل بها مع المباراة باعتباره لاعبًا سابقًا فى صفوف «النجم»، ويعلم جيدًا كل كبيرة وصغيرة عن لاعبيه.

ووسط تحذيرات الجهاز الفنى من الاستفزازات، أعلن لاعبو الزمالك التحدى، وراهنوا على فرحة كبيرة لجمهورهم فى سوسة، خصوصًا بعدما قرر عدد من الجماهير السفر إلى تونس لمؤازرة اللاعبين، فيما يغيب الثلاثى خالد بوطيب وحازم إمام ومحمد عنتر، بعد قرار المدير الفنى استبعادهم.

فى سياق متصل، رصد مرتضى منصور، رئيس النادى، مكافآت خاصة لتحفيز اللاعبين على الفوز أو تحقيق أى نتيجة إيجابية للعبور إلى النهائى، واجتمع «منصور» باللاعبين، وطالبهم بخوض المباراة بأعصاب هادئة وتكرار إنجازهم فى أغادير وأنجولا فى دور المجموعات.