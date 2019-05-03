شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتى يرفض سياسة الدور فى حراسة مرمى الأهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمسك على لطفى، حارس مرمى الفريق الكروى الأول للنادى الأهلى، بأحقيته الحصول على فرصته كاملة فى مباريات الفريق، خلال الفترة المقبلة. وعلمت «المصرى اليوم» أن الحارس طلب من الجهاز الفنى تفسيرًا لاستبعاده من المباراة الأخيرة أمام الطلائع، رغم ظهوره بمستوى متميز فى جميع المباريات التى شارك خلالها، وآخرها أمام المصرى، والذى نجح خلالها فى التصدى لأكثر من فرصة خطرة، أدت لإشادة الجميع بمستواه.

ورفض مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق، مجرد التفكير فى تطبيق سياسة الدور بين حراس المرمى، رغبة منه لخلق حالة من التنافس بين جميع الحراس.

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يذكر أن لاسارتى سبق له أن دفع بمحمد الشناوى، دون اكتمال شفائه فى بعض المباريات، رافضًا إعطاء الفرصة كاملة لعلى لطفى، وأبرزها أمام الزمالك، حيث كان الشناوى يعالج من الإصابة، ودفع به المدير الفنى، فى مباراة غاية الصعوبة، نظرًا لثقته فى قدراته الفنية والبدنية، خصوصًا أن ترتيبه رقم واحد بين جميع الحراس الموجودين بالفريق.

وينتظر أن يؤدى الفريق مرانه الرئيسى، اليوم السبت، ويعلن بعدها مارتن لاسارتى قائمة الأسماء التى ستخوض مواجهة النجوم، المقررة غدًا على ملعب بتروسبورت بالقطامية، ليتوجهوا للمبيت بأحد الفنادق القريبة من ملعب المباراة.

ووضح من خلال التدريبات الأخيرة، التى خاضها الفريق، أن المدير الفنى قد يضطر لإجراء بعض التغييرات على التشكيلة التى خاضت مواجهة طلائع الجيش الأخيرة، خوفًا من تعرض أى من العناصر الأساسية لإصابة قد تبعده عن الفريق لفترات طويلة، خصوصًا أن تلك المرحلة من أصعب المحطات فى مسابقة الدورى، وتتطلب عدم غياب أى عنصر من العناصر الأساسية، وينتظر أن يحسم الجهاز الفنى مصير الدفع بحسام عاشور، عقب مران اليوم، بعد تخلصه من إصابة العضلة الخلفية التى تعرض لها وأبعدته عن المشاركة مع الفريق مؤخرًا.

من جانبه، شدد محمد يوسف على صعوبة مواجهة النجوم، وأن المنافس من الفرق التى لديها دوافع، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، للتقدم خطوة نحو الأمام، فى ظل سعيه للهروب من شبح الهبوط، الذى بات يطارده، الأمر الذى سيزيد من صعوبة المواجهة، هذا بخلاف حالة الضغط التى عليها لاعبونا بسبب رغبتهم فى تحقيق الفوز بجميع المباريات المقبلة، من أجل الحفاظ على اللقب المحلى، وشدد يوسف على ثقته الكبيرة فى خبرات لاعبيه وقدراتهم على حسم المواجهة لصالحهم، والاستمرار على قمة مسابقة الدورى التى يعتلونها.