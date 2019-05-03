شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يطرد «أليجرى» خارج يوفنتوس فى الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «توتو ميركاتو» الإيطالية، عن رغبة البرتغالى كريستيانو رونالدو، نجم الفريق الكروى الأول بنادى يوفنتوس فى رحيل المدير الفنى لليوفى أليجرى فى نهاية الموسم الجارى، بعد الخروج من دور ربع النهائى لبطولة دورى أبطال أوروبا، أمام فريق أياكس الهولندى.

وقالت الصحيفة أن رونالدو كان يمنى نفسه بالوصول إلى نهائى دورى أبطال أوروبا حتى لو خسرها، ولكنه كان يريد الوفاء بوعده مع جماهير السيدة العجوز عندما انضم إلى صفوف الفريق مطلع الموسم الجارى، مشددة على أن إدارة اليوفى قررت عقد اجتماع عاجل مع المدرب لإخباره بالرحيل فى نهاية الموسم.

وأوضحت أن مسؤولى يوفنتوس يفكرون بقوة فى التعاقد مع كونتى أو جوارديولا فى الموسم المقبل، أملا فى الحصول على دورى أبطال أوروبا، الذى يبحث عنها دائما صاروخ ماديرا خلال مسيرته الكروية والتى حصل عليها خمس مرات.

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من جانبه علق ماسيميليانو أليجرى، المدير الفنى للفريق على شائعات رحيله، موضحا أنه اعتاد على ذلك خلال فترة تواجده فى السيدة العجوز والتى وصلت إلى 5 سنوات حتى الآن، مشددا على أنه يبحث دائما عن التتويج بالبطولات ويقوم بدوره على أكمل وجه مع اليوفى.

وأضاف مدرب السيدة العجوز أنه سيلتقى مع أندريا أنييلى رئيس النادى للتباحث بشأن الخطوة المقبلة تماما كما يفعل مع نهاية كل موسم، مشددا على أنه دائما يبحث عن التخطيط للمستقبل بطريقة واضحة، موضحا أنه فى حالة رغبة النادى فى رحيله سيكون هذا الموسم هو الأخير له مع اليوفنتوس.

وأضاف:«سأطرح أفكارى بشأن خططى المستقبلية. إنه الأمر نفسه الذى أقوم به فى كل عام. أنا موجود هنا بعد ان أمضيت 5 سنوات، سنناقش الأمور الجيدة وغير الجيدة وما يمكننا تحسينه وتطويره وما نريد أن نحققه، وبقائى للموسم السادس يعنى أن لدى الدافع لذلك. يجب أن يكون يوفنتوس قويا وقادرا على المنافسة على جميع الألقاب فى كل عام».

توج يوفنتوس بلقب الدورى الإيطالى «الكالتشيو» للمرة الثامنة على التوالى والخامسة تحت قيادة المدرب أليجرى، لكن خروج الفريق من دور الثمانية بدورى أبطال أوروبا أثار علامات استفهام بشأن المدرب الذى أثار سخط واضح من جماهير يوفنتوس وطالبت إدارة النادى بالبحث عن مدير فنى له خبرات كبيرة من أجل التتويج بـ«الشامبيونزليج» التى طالما يحلم بها مشجعو السيدة العجوز فى كل موسم.