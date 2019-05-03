مباراة الزمالك والنجم الساحلى فى الكونفدرالية +18...

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جدة - عمرو شويل جماهير +18 .. أبرز ضوابط عمليات الدخول قبل موقعة الزمالك والنجم الساحلى
وضع النجم الساحلى ضوابط تنظم عملية دخول الجماهير وخروجها قبل موقعة الزمالك المقرر لها الأحد المقبل بالملعب الأولمبي بسوسة ضمن منافسات إياب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية.
الزمالك يفوز على النجم الساحلى بهدف فى الذهاب
وكان الزمالك قد فاز على النجم الساحلى بهدف دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما الأحد الماضى على ملعب برج العرب.
ويأتى على رأس أولويات التنظيمات التى حددها النجم الساحلى دخول الجماهير أصحاب الـ 18 عاما فضلا عن فتح أبواب الملعب الأولمبى بسوسة بـ3 ساعات على أن يتم غلقها قبل انطلاق اللقاء بـ30 دقيقة.
النجم الساحلى يوفر أتوبيسات لجماهيره قبل مواجهة الزمالك
ووفرت إدارة النجم الساحلى أتوبيسات لجماهير الفريق لنقلها إلى المدن المختلفة عقب نهاية المباراة وكشفت إن اقتصار الحضور على من هم فى سن 18 فيما فوق حرصاً على سلامة الجماهير.
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