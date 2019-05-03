شكرا لقرائتكم تعرف على موعد المؤتمر الصحفى لمباراة الزمالك والنجم الساحلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعرف على موعد المؤتمر الصحفى لمباراة الزمالك والنجم الساحلي



يعقد المؤتمر الصحفى الخاص بمواجهة الزمالك والنجم الساحلي غدا، السبت فى تمام الثامنة ونصف مساء استعدادا لمواجهة النجم الساحلى وذلك بقاعة المؤتمرات بالملعب الأولمبي بسوسة.

مباراة الزمالك والنجم الساحلى



ويواجه الزمالك نظيره النجم الساحلى غدا الأحد على الملعب الأولمبي بسوسة ضمن منافسات إياب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

Advertisements

موعد مران الزمالك قبل مواجهة النجم الساحلى



فيما سينطلق مران الزمالك الأخير فى التاسعة من مساء الغد بالملعب الأولمبى فى سوسة وكانت بعثة الفريق الأبيض قد وصلت اليوم إلى تونس استعداداً لخوض مواجهة النجم، وكان لقاء الذهاب الذى جمع الفريقين فى برج العرب قد انتهى بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله كهربا.

وتوجه لاعبو الزمالك خلال الوقت الحالى من فندق الإقامة بتونس لخوض المران الأول فى التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة وهو نفس توقيت المباراة.