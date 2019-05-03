تعرف على موعد المؤتمر الصحفى لمباراة الزمالك والنجم الساحلى...

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جدة - عمرو شويل تعرف على موعد المؤتمر الصحفى لمباراة الزمالك والنجم الساحلي
يعقد المؤتمر الصحفى الخاص بمواجهة الزمالك والنجم الساحلي غدا، السبت فى تمام الثامنة ونصف مساء استعدادا لمواجهة النجم الساحلى وذلك بقاعة المؤتمرات بالملعب الأولمبي بسوسة.
مباراة الزمالك والنجم الساحلى
ويواجه الزمالك نظيره النجم الساحلى غدا الأحد على الملعب الأولمبي بسوسة ضمن منافسات إياب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية.
موعد مران الزمالك قبل مواجهة النجم الساحلى
فيما سينطلق مران الزمالك الأخير فى التاسعة من مساء الغد بالملعب الأولمبى فى سوسة وكانت بعثة الفريق الأبيض قد وصلت اليوم إلى تونس استعداداً لخوض مواجهة النجم، وكان لقاء الذهاب الذى جمع الفريقين فى برج العرب قد انتهى بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله كهربا.
وتوجه لاعبو الزمالك خلال الوقت الحالى من فندق الإقامة بتونس لخوض المران الأول فى التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة وهو نفس توقيت المباراة.
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