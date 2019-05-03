اخبار الدوري المصري اليوم الجمعة 3-5-2019 مباراة الزمالك عائق للجبلاية فى الدوري المصري...

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جدة - عمرو شويل

اخبار الدوري المصري اليوم الجمعة 3-5-2019

شملت تحديد مجلس إدارة اتحاد الكرة بالتنسيق مع لجنة المسابقات، جدول مواعيد مباريات الدورى المتبقية يوم 6 مايو الموافق الاثنين المقبل، وذلك انتظاراً لمعرفة نتيجة لقاء الزمالك أمام النجم الساحلي التونسي، فى إياب نصف نهائى الكونفدرالية، الأحد المقبل، خاصة أن هذه المباراة ستحسم الرؤية لدي اتحاد الكرة سواء تأهلت القلعة البيضاء من عدمه.



اخبار الدوري المصري اليوم

اخبار الدوري المصري اليوم الجمعة 3-5-2019

تضمنا الاستقرار على موعد مباراة بيراميدز ضد المصرى، من اتحاد الكرة، بعد مطالبات بتقديمها 24 ساعة، وذلك بسبب تأخر الموافقات، ليتأكد إقامتها بعد غد الأحد، على استاد الجيش فى السويس، حيث كانت تسعى لجنة المسابقات لتقديم مباراة بيراميدز والمصرى، لتقام السبت بدلاً من الأحد، وذلك لتضارب موعدها مع مباراتى الأهلى والنجوم بالدوري المصري، والنجم الساحلي والزمالك في نفس اليوم .



اخبار الدوري المصري اليوم

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اخبار الدوري المصري اليوم الجمعة 3-5-2019

يتسلح إيهاب جلال المدير الفنى للنادى المصري البورسعيدي بـ 26 لاعبا فى قائمة الفريق أمام بيراميدز، لخوض معسكر مغلق بأحد فنادق الاسماعيلية، استعدادا للمباراة المؤجلة من الجولة الـ30 من الدوري المصري، والمقرر اقامتها في الخامسة والنصف مساء الأحد المقبل على ستاد الجيش بالسويس، حيث ضمت القائمة كلا من أحمد مسعود، محمود السيد، الناشئ محمد شحاته، فى حراسة المرمى، وفى خط الدفاع أحمد شوشة ، اسلام أبو سليمة ،مصطفى طيارة ، كريم العراقي ، محمد شطة ، الحسيني سمير ، الناشئ حسام أشرف، وخط الوسط عمرو موسى ، فريد شوقي ، إيزي إيميكا ، سعيدو سينبوري ، عبد الله بيكا ، إسلام عيسى ، محمد جابر ، أحمد ياسر ، عبد الناصر دي ماريا ، عمر كمال عبد الواحد ، حسين رجب ، محمد جريندو ، اسلام عطية ، ايزيكال باسي، وخط الهجوم محمود وادي ، أوستين أموتو.



اخبار الدوري المصري اليوم

اخبار الدوري المصري اليوم الجمعة 3-5-2019

يستعيد النادي الأهلى حارس المرمى شريف اكرامى خلال قائمة مباراة النجوم المقرر اقامتها الاحد المقبل، بعد تعافيه من الاصابة التى لحقت به ليكون جاهز للمشاركة، كما رفض لاسارتي المدير الفني منح لاعبيه راحة عقب مباراة طلائع الجيش بالدوري المصري استعداد لمباراة النجوم.



اخبار الدوري المصري اليوم

اخبار الدوري المصري اليوم الجمعة 3-5-2019

يفاضل المكسيكي خافيير أجيرى المدير الفني لمنتخب مصر بين الثنائى أحمد على مهاجم المقاولون وخالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري لضم أى منهما لقائمة المنتخب فى المعسكر المقبل استعداداً لبطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.



اخبار الدوري المصري اليوم