شكرا لقرائتكم الشارقة يسقط في فخ التعادل أمام دبا الفجيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سقط فريق الشارقة في فخ التعادل 2-2 أمام ضيفه دبا الفجيرة خلال المباراة التي جمعتهما،يوم الجمعة، في المرحلة الثالثة والعشرين من دوري الخليج العربي الإماراتي، والتي شهدت أيضا فوز النصر على بني ياس 2 - 1 وفوز شباب الأهلي دبي على الظفرة 3 - 2 والإمارات على الفجيرة 1 - صفر.

وسجل هدفي الشارقة شاهين عبد الرحمن في الدقيقة 11 وويلتون سواريز في الدقيقة 17، فيما سجل هدفي دبا الفجيرة ديوجو فارياس أكوستا في الدقيقة الثامنة والمغربي إدريس فتوحي من ركلة جزاء في الدقيقة 53.

وشهدت المباراة طرد ماجد سرور لاعب الشارقة في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة، ورفع الشارقة رصيده إلى 53 نقطة في صدارة الترتيب، كما رفع دبا الفجيرة رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع عشر الأخير، وبعد التعادل تأجل حسم الشارقة للقب الدوري إلى الجولة المقبلة، حيث يحتاج إلى نقطة واحدة.