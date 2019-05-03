شكرا لقرائتكم الاتحاد الفرنسي يبدأ إجراءات تأديبية ضد نيمار بعد "لكمه" مشجعاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، يوم الجمعة، بدء إجراءات تأديبية ضد البرازيلي نيمار مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان نيمار وجه لكمة إلى وجه أحد مشجعي رين خلال صعوده لمنصة الاستاد من أجل تسلم ميداليات المركز الثاني ببطولة كأس فرنسا، حيث وجه المشجع عبارات استفزازية للاعبي سان جيرمان.

وفوجئ نيمار بالمشجع يصور بهاتفه المحمول لحظة صعود لاعبي سان جيرمان، وهم في غاية الحزن لاستلام الميداليات ما دفعه إلى توجيه لكمة إلى وجه المشجع لمنعه من التصوير.

وكانت المباراة بين الفريقين انتهت بالتعادل 2 - 2 ثم فاز رين 6 - 5 بركلات الترجيح التي احتكم إليها الفريقان. ويتبقى لباريس سان جيرمان أربع مباريات بالدوري هذا الموسم لكنه حسم التتويج باللقب هذا الموسم.