القطريون يدرسون إنهاء ملكيتهم لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي

اسماء السيد - كشف تقرير إعلامي فرنسي بأن مجلس إدارة قطر للاستثمار المالكة لباريس سان جيرمان الفرنسي يدرس انهاء ملكيته للنادي على خلفية الاخفاقات التي سجلها الفريق في كافة المسابقات خلال الموسم الجاري.

وكان باريس سان جرمان قد فشل مؤخراً في إحراز لقب كأس فرنسا بعد خسارته أمام رين بركلات الترجيح 6-5 بعد التعادل في الأشواط الأصلية والإضافية بهدفين لمثلهما ، في ظل تزايد انتقادات الإعلام والجماهير في فرنسا لملاك النادي الباريسي بعد تسببهم بإحداث إختلال في الموازين بين الأندية وقتل المنافسة على مختلف البطولات المحلية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، فإن قطر تدرس بجدية إنهاء ارتباطها بالنادي الفرنسي للتخلص من الانتقادات والفشل الذي لاحقها مؤخراً، خاصة ان المشروع الرياضي الذي طالما تصدر تصريحات رئيس مجلس إدارة الشركة ناصر الخليفي، يبدو انه في طريقه للفشل على ارض الواقع بعدما عجز الفريق عن تحقيق نتائج إيجابية في مسابقة دوري أبطال أوروبا رغم إنفاق مليار و نصف مليار يورو على التعاقدات لتدعيم صفوف الفريق، ولكن دون جدوى.

وتؤكد المصادر بأن الصفقات الضخمة التي ابرمتها قطر للاستثمار لاستقطاب اسماء مثل البرازيلي نيمار دا سيلفا و الفرنسي كيليان مبابي ، بالإضافة إلى الاتهامات التي طالت النادي الفرنسي بعدم احترامه قواعد اللعب المالي النظيف، قد اساءت لقطر كثيراً و جعلت اسمها مرتبطا بالمال اكثر من الإنجازات.

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وكانت شركة قطر للاستثمارات قد استحوذت على ملكية باريس سان جيرمان في عام 2011، حيث انفقت مبالغ طائلة لإعادة هيكلة النادي الذي أصبح وجهة لألمع الاسماء من لاعبين ومدربين وإداريين بسبب الرواتب الضخمة.

وكان الهدف الأساسي للقطريين هو تتويج الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا غير انه بعد مرور 8 اعوام ، فقد تأكد لهم بأن اللقب القاري يستحيل شراؤه بالأموال بعدما تعرض الفريق لانتكاسات عديدة من اشهرها "ريمونتادا" برشلونة عام 2017 عندما خسر بستة اهداف لهدف واحد وأقصي من البطولة رغم فوزه العريض ذهاباً على ملعبه بحديقة الامراء بأربعة اهداف نظيفة ، ليتكرر ذات السيناريو الموسم الجاري امام مانشستر يونايتد الإنكليزي.

يشار الى أن باريس سان جرمان قد حقق الموسم الجاري حصيلة سلبية ، بعدما اكتفى بلقب الدوري الفرنسي وخسر لقب كأس فرنسا ولقب كأس الرابطة ، وخروجه المبكر من مسابقة دوري أبطال أوروبا بعدما تجاوز دور المجموعات بشق الأنفس.