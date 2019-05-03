شكرا لقرائتكم خبر عن النجم الساحلى يمنع الـ" Underage " من حضور مباراة الزمالك فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

حدد النجم الساحلى التونسى السن القانونى لجماهيره المقرر حضورها لمواجهة الزمالك وهو 18 سنة، ومنع من هم أقل من السن القانوينة "Underage" وذلك ضمن الاستعدادات التنظيمية للمباراة التى ستجمع بينهما بعد غد الأحد، على الملعب الأولمبى بسوسة، فى إياب دور نصف النهائى بالكونفدرالية.

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كما قرر مسئولو النجم الساحلى فتح أبواب الملعب الأولمبى بسوسة الذى سيستضيف المواجهة فى السادسة مساءً بتوقيت القاهرة أي قبل المباراة بـ3 ساعات على أن يتم غلقها قبل انطلاق اللقاء بـ30 دقيقة.

وحرصت إدارة النجم الساحلى على توفير أتوبيسات لجماهير الفريق لنقلها إلى المدن المختلفة عقب نهاية المباراة وكشفت إن اقتصار الحضور على من هم فى سن 18 فيما فوق حرصاً على سلامة الجماهير.