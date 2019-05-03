مران الإسماعيلي.. تأهيل المحمدي وعلاج الاخطاء الدفاعية وجلسة مع صادق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض باهر المحمدى ظهير أيمن الإسماعيلى تدريبات تأهيلية على هامش المران الرئيسى ، ضمن البرنامج التحضيرى لملاقاة الاتحاد السكندرى بعد غدا لحساب دور الــ8 ببطولة كأس مصر. ويعانى المحمدى من بعض الاجهاد ليتم تخفيف الحمل التدريبى قبل مواجهة الاحد. المران الرئيسى تخلله تدريبات على علاج نواقص الفريق بالجوانب الدفاعية مع كيفية زيادة الفاعلية الهجومية للاعبين بتدريبات خططية وبدنية. Advertisements كما اشتمل المران على تدريبات التسليم والتسلم فى المساحات قبل أن يختتم بتقسيمة حماسية بمشاركة كافة اللاعبين. فيما شهد مران الإسماعيلى عقد اجتماع بين محمود جابر المدرب العام ومحمد صادق جناح وصانع ألعاب الفريق. فى ذات السياق ، حرص سعفان الصغير مدرب حراس المرمى على المشاركة بالتدريبات واستعادة ذكريات التألق

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