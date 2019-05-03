شكرا لقرائتكم خبر عن الثامنة والنصف موعدا لمؤتمر جروس غداً قبل موقعة النجم الساحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرر عقد السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، لمؤتمره الصحفى غدا فى الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك بقاعة المؤتمرات فى الملعب الأولمبى بسوسة، استعدادا لمواجهة النجم الساحلى، فى المباراة التى ستجمع الفريقان بعد غد الأحد، على نفس الملعب، فى إياب دور نصف النهائى بالكونفدرالية.

فيما سينطلق مران الزمالك الأخير فى التاسعة من مساء الغد بالملعب الأولمبى فى سوسة وكانت بعثة الفريق الأبيض قد وصلت اليوم إلى تونس استعداداً لخوض مواجهة النجم وكان لقاء الذهاب الذى جمع الفريقان فى برج العرب قد انتهى بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله كهربا.

وتوجه لاعبى الزمالك خلال الوقت الحالى من فندق الإقامة بتونس لخوض المران الأول فى التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة وهو نفس توقيت المباراة.