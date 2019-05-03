شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم الجمعة 3 / 5 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الجمعة الموافق 3 / 5 / 2019 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها وصول البعثة البيضاء إلى تونس تمهيداً لخوض مواجهة النجم الساحلى فى الكونفدرالية.

الزمالك يصل تونس وسط استقبال فرجانى ساسى

وصلت بعثة الزمالك إلى مطار المنستير في تونس عصر اليوم الجمعة بعد رحلة طيران من القاهرة عبر طائرة خاصة واستقلت بعثة الفريق الأبيض أتوبيسا فور وصولها إلي المطار لمدة 25 دقيقة متوجهة إلي مدينة سوسة.



النقاز بعد الوصول لتونس

وكان فى استقبال بعثة نادى الزمالك فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق المتواجد فى تونس لخوض عمليات التأهيل تحت إشراف الدكتور سهيل الشملى طبيب المنتخب التونسى بعد الإصابة التى تعرض لها فى القدم مع الفريق الأبيض فى مباراة حسنية أغادير بالكونفدرالية.

شهدت الجلسة الأخيرة بين مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، مع اللاعبين فى حضور الجهاز الفنى، مداعبات من جانب رئيس النادى الأبيض للسويسرى كريستيان جروس قبل سفر البعثة اليوم إلى تونس استعداداً لمواجهة النجم الساحلى التونسى، بعد غد الأحد، على الملعب الأولمبى بسوسة، فى إياب دور قبل النهائى بالكونفدرالية، جاءت البداية بتواجد مرتضى منصور خلال جلسة جروس مع اللاعبين، وطلب من المدرب السويسرى استكمال حديثه مع اللاعبين ورفض الأخير ليمازحه رئيس الزمالك بأنه يريد الحديث فى الأمور الفنية مع اللاعبين قائلا له، "مش أنت المدير وأنا المساعد".

رئيس الزمالك يطالب حازم إمام بجمع 1000 جنيه من كل لاعب لذبح عجول

استفسر مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، من حازم إمام قائد الفريق عن سبب عدم ذبح العجول قبل مواجهة النجم الساحلى التونسى، التى ستجمع الفريقين الأحد المقبل، فى إياب دور نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية. واقترح رئيس نادى الزمالك على حازم إمام جمع ألف جنيه من كل لاعب من أجل ذبح عدد من العجول عقب العودة من تونس، وتوزيعها على المحتاجين فى مستهل شهر رمضان المبارك، مطالباًَ اللاعبين بضرورة المواظبة على نحر الذبائح بصورة مستمرة. Advertisements

خالد بو طيب و محمد عنتر خارج قائمة الزمالك أمام النجم الساحلي