شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحتل المركز الرابع بعد الخسارة من الاتحاد فى دوري سوبر السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتل فريق سلة الاتحاد السكندرى رجال المركز الثالث ببطولة دورى سوبر السلة بعد التغلب على الاهلى بنتيجة 87 - 79 فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع Advertisements ومن المقرر أن يلتقى غدا فريق الزمالك مع نظيره الجزيرة فى مباراة فاصلة لتحديد بطل الدورى best of 5 . يذكر أن الزمالك تعادل مع الجزيرة فى عدد مرات الفوز والخسارة خلال المباريات الأربعة الأولى.

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