سر المنزل الملعون في برشلونة.. أنهى مسيرة فابريجاس ويهدد كوتينيو

كتب: ندى قطب

لم يتوقع أكثر المتشائمين من جماهير برشلونة الإسباني، عدم قدرة فيليب كوتينيو لاعب الفريق الكتالوني، على مواصلة سحره الذي طالما ظهر به على ملاعب المستطيل الأخضر، إلى أن وصل بعضهم إلى سبب اللعنة التي ألقت بظلالها على البرازيلي.

يعيش فيليب كوتينيو في منزل أطلق عليه "الملعون"، بسبب أنه كان أحد أسباب انتهاء مسيرة عدد من أساطير برشلونة خلال الفترة السابقة، حيث تكون البداية دائماً بالاستقلال فيه بعد الانتقال إلى البلوجرانا، إلى أن ينتهي الأمر بانتهاء موسمهم بشكل كارثي، وترك المنزل والنادي.

كان سيسك...