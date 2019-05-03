«الشياطين الحمر» تضع أليكسيس سانشيز في موقف محرج

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أبدت إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، استعدادها لدفع نصف راتب اللاعب التشيلي أليكسيس سانشيز، مهاجم الفريق، في ناديه الجديد في محاولة لتحفيز الأندية الراغبة في الحصول على خدماته الصيف القادم.

صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، ذكرت أن راتب اللاعب الأسبوعي البالغ 500 ألف جنيه إسترليني شامل الإضافات، يمثل عائقا أمام أي ناد من أجل التعاقد مع اللاعب، وهو ما يجعل مانشستر يونايتد مستعدًا لدفع 250 ألف يورو من هذا الراتب.

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ويسعى مانشستر يونايتد لبيع اللاعب لأحد الأندية بعيدًا عن الدوري الانجليزي حتى لا يتواجد في نفس البطولة التي يلعب بها الفريق، وقد يشكل تألقه حرجًا بالنسبة لإدارة النادي.

إدارة النادي تعتقد أن دفع مبلغ 13 مليون جنيه إسترليني في موسم واحد للاعب خارج صفوفه، أمرًا ليس بالضخم كونه عنصر غير مؤثر في الفريق ورحيله يعني توفير 13 مليون سيتحملها الفريق الذي سينضم له.

مانشستر يونايتد يأمل في ظهور سانشيز بشكل جيد مع فريق ينضم له بنظام الإعارة ليكون حافزًا لأندية أخرى من أجل التعاقد معه في موسم 2020-2021.