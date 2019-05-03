انت الان تتابع تفاصيل خبر ماذا قال "برشلونة" لمحمد صلاح؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 3 مايو 2019 08:46 مساءً - وجه الحساب الرسمي لنادي برشلونة الإسباني رسالة للاعب المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي، قبل المباراة التي ستجمع الفريقين الثلاثاء المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونشر حساب برشلونة في تويتر صورة لصلاح وهو يصافح الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق الكتالوني، وعلق بالقول: "نراك الأسبوع المقبل".

وضع نادي برشلونة الإسباني قدماً في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه على ضيفه ليفربول الإنجليزي بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "كامب نو"، الأربعاء الماضي، في مباراة الذهاب.

وبات برشلونة على بُعد 90 دقيقة من بلوغ نهائي "ذات الأذنين"، الذي سيقام بالعاصمة الإسبانية مدريد، في حال تعادل إياباً بموقعة "أنفيلد"، المقررة الثلاثاء المقبل، وحتى الخسارة بفارق هدفين تضمن له العبور إلى المباراة الختامية.