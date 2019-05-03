انت الان تتابع تفاصيل خبر رونالد يعلق على مطالبات الجماهير بعودته لريال مدريد والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 3 مايو 2019 08:46 مساءً - عبر كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي، عن سعادته من مطالب جماهير النادي الملكي بعودته للعب من جديد معه، بعد رحيله إلى البيانكونيري الصيف الماضي.

وقال رونالدو، في تصريحات لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، اليوم الجمعة: إن "الجمهور الإسباني عاملني جيداً، وأردت أن أبذل كل ما لدي في العمل من أجلهم، بغض النظر عن المشكلة التي واجهتني (هناك)، وهو شيء لن أنساه على أي حال".

وأضاف: "أنا أسير للأمام برأس مرفوع، وحياتي كتاب مفتوح، والجماهير في مدريد يحبونني، ومشجعو ريال مدريد يعلمون أنني قدمت الكثير للنادي، والناس يوقفونني في الشارع ويطالبوني بالعودة إلى ريال مدريد، ويقولون لي هذا بيتك، وهو شيء أحب أن أسمعه".

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وتابع: "في الوقت نفسه تكون الجماهير دائماً على استعداد لإطلاق الأحكام، وعلى سبيل المثال يركزون على العمر، ويقولون أشياء مثل، لقد انتهى، ووصل إلى الـ33 أو الـ34 أو الـ35 من عمره، ويجب أن يعتزل، لكنني أريد أن أفاجئ الجميع".

وأردف بالقول: "يعتقدون أنني لا أواجه أي مشاكل في حياتي، وأنني لا يمكن أن أكون حزيناً بسبب الأموال التي لدي، فهم يعتقدون أن المال يلغي كل المشاكل، وأنك إذا امتلكت المال فلن تعيش لحظات صعبة في حياتك".

وكان يوفنتوس قد تعاقد مع رونالدو، صيف 2018، قادماً من ريال مدريد الإسباني، في صفقة تجاوزت قيمتها 100 مليون يورو، وبعقد يمتد أربع سنوات.

وساهم "صاروخ ماديرا" في وصول يوفنتوس إلى ربع نهائي دوري الأبطال، بعدما قلب تأخر فريقه أمام أتلتيكو مدريد الإسباني بهدفين نظيفين ذهاباً إلى فوز مستحق إياباً بثلاثية بيضاء في دور الـ16، ولكن أياكس أمستردام الهولندي أقصاه من البطولة.