اخبار الرياضه

ضربة جديدة لليفربول قبل لقاء نيوكاسل

0 نشر
Shareef 0 تبليغ

Advertisements

الان تتابع ضربة جديدة لليفربول قبل لقاء نيوكاسل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى فريق الإنجليزي، ضربة جديدة، قبل لقاء نيوكاسل في الدوري.

وأعلن الألماني يورغن كلوب، غياب لاعب الوسط الغيني، نابي كيتا، عن الملاعب حتى نهاية الموسم.

Advertisements

كلوب أكد أن إصابته “خطيرة جداً”.

وترك كيتا المباراة أمام  في ذهاب نصف نهائي ، في الدقيقة 24 بعد تعرضه لإصابة عضلية في فخذه، ودخل بدلاً منه جوردان هندرسون.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في ترتب “البريميرليغ” بفارق نقطة عن مانشستر سيتي، وذلك قبل جولتين على نهاية الدوري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضربة جديدة لليفربول قبل لقاء نيوكاسل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا