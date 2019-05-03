الان تتابع ضربة جديدة لليفربول قبل لقاء نيوكاسل والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تلقى فريق ليفربول الإنجليزي، ضربة جديدة، قبل لقاء نيوكاسل في الدوري.
وأعلن الألماني يورغن كلوب، غياب لاعب الوسط الغيني، نابي كيتا، عن الملاعب حتى نهاية الموسم.
كلوب أكد أن إصابته “خطيرة جداً”.
وترك كيتا المباراة أمام برشلونة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، في الدقيقة 24 بعد تعرضه لإصابة عضلية في فخذه، ودخل بدلاً منه جوردان هندرسون.
ويحتل ليفربول المركز الثاني في ترتب “البريميرليغ” بفارق نقطة عن مانشستر سيتي، وذلك قبل جولتين على نهاية الدوري.
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