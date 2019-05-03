الامارات | لاعب “الفراعنة” يفوز بجائزة لاعب الموسم في إنجلترا

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب “الفراعنة” يفوز بجائزة لاعب الموسم في إنجلترا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز لاعب منتخب مصر المحترف في فريق بروميتش ألبيون، أحمد حجازي، بجائزة أفضل لاعب في ناديه خلال الموسم الجاري، وذلك عبر تصويت جماهير الفريق.

وقامت رابطة جماهير فريق ويست بروميتش الإنجليزي، بتكريم أحمد حجازي ومنحه كأس أفضل لاعب في النادي خلال موسم 2018-2019، بعدما تفوق على كل لاعبي ويست بروميتش في عدد الأصوات.

وشارك أحمد حجازي في 36 مباراة مع بروميتش الموسم الحالي، وقاد الفريق للتأهل لمرحلة الـ «بلاي أوف» التي تمنح الفائز بها بطاقة التأهل للدوري الإنجليزي الممتاز.