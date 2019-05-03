الامارات | الأهلي المصري ينعى وفاة لاعبته الصغيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري ينعى وفاة لاعبته الصغيرة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعى النادي الأهلي المصري لاعبة الفريق الأول لكرة اليد للسيدات نورا أحمد كمال، التي توفيت الخميس، حيث نشر النادي بيان على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" نعى فيها رئيس مجلس إدارة النادي محمود الخطيب، وأعضاء المجلس والمدير التنفيذي وقطاعات النادي الرياضية اللاعبة الراحلة.
ولم يوضح بيان النادي طبيعة وفاة اللاعبة الشابة، التي توفيت عن عمر 23 عاما، ولكن مواقع صحفية مصرية كشفت أن نور، فارقت الحياة نتيجة وفاة طبيعية حيث أنها كانت تنوي الصيام وخلدت للنوم، وعندما حاولت والدتها إيقاظها كانت قد فارقت الحياة.
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