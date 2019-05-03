الامارات | ميسي مهدد بالإيقاف أمام ليفربول لسوء السلوك

شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي مهدد بالإيقاف أمام ليفربول لسوء السلوك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتقدت جماهير ليفربول نجاة قائد فريق برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، من العقوبة في مباراة الفريقين بذهاب الدور قبل النهائي، حيث نشر بعض الصحفيين على موقع التواصل الإجتماعي تويتر لقطة الخطأ الذي ارتكبه لاعب ليفربول فابينيو على ميسي، والذي سجل منه ميسي هدفه "المذهل" في نهاية مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبدا في اللقطة أن ميسي حاول "لكم" فابينيو، بعد أن وضع الأخير جسده في طريق الأرجنتيني ومنعه من التقدم، الأمر الذي لم ينتبه له حكم المباراة بيورن كويبرز، وانتقدت جماهير ليفربول نجاة ميسي من العقوبة على اللقطة، حتى وصل الأمر بإنشاء "عريضة" إلكترونية تطالب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بحرمان ميسي من لعب مباراة الإياب، وقّع عليها 2500 شخص حتى الآن.

وبعد الاصطدام بين البرازيلي فابينيو وميسي، احتسب الحكم ركلة حرة مباشرة لبرشلونة، كما أخرج البطاقة الصفراء بوجه لاعب ليفربول، وسجل ميسي هدفه المذهل من الركلة الحرة، ليحسم المباراة بنتيجة 3-0 لبرشلونة، مما صعب مهمة ليفربول بالإياب الثلاثاء المقبل.