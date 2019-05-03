شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى يطمئن على برنامج فرجاني ساسي التأهيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، جلسة مع التونسي فرجاني ساسي، لاعب الفريق الأول بالنادي، في فندق إقامة بعثة الفريق التي وصلت تونس اليوم الجمعة.

واطمأن أمير خلال الجلسة على فرجاني ساسي، وبرنامج التأهيل الذي يخضع له في تونس للتعافي من الإصابة.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق النجم الساحلي التونسي، مساء الأحد المقبل، في إياب الدور نصف النهائي لكأس الكونفيدرالية الإفريقية، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف.