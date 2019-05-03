شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوتريكة» يوجه رسالة إلى «تريزيجيه»: في انتظارك بالدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه أسطورة الكرة المصرية محمد أبوتريكة، رسالة تهنئة إلى النجم المصري الدولي محمود حسن «تريزيجيه»، لاعب فريق قاسم باشا التركي، بعدما تم اختياره ضمن التشكيلة المثالية بالدوري التركي.

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وكتب أبوتريكة على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «مبروك يا نجم ومتألق دائما وفي انتظارك في الدوري الانجليزي إن شاء الله».

فيما رد تريزيجيه على رسالة أبوتريكة، قائلًا: «الله يبارك فيك يا ماجيكو كل سنه وانت طيب رمضان كريم عليك ان شاء الله».

وجاء اختيار «تريزيجيه» ضمن التشكيلة المثالية للدوري التركي، بعد الأداء المميز والأرقام التي حققها مع فريقه الذي يأتي في المركز العاشر بجدول ترتيب المسابقة.