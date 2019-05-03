شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوريدة» يتفقد اعمال تطوير استاد الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تفقد المهندس هانى أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية، اليوم الجمعة، استاد الإسكندرية، استعدادًا لاستقبال كأس أمم إفريقيا 2019، والتي تستضيفها مصر في الفترة بين 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

رافق أبوريدة خلال زيارته كل من محمد فضل، مدير بطولة أمم إفريقيا، وأحمد مجاهد، عضو اتحاد الكرة، وعامر حسين، رئيس مجموعة الإسكندرية ببطولة كأس الأمم، والدكتور شريف سعد، مدير استاد الإسكندرية.

تأتي الزيارة لمتابعة آخر أعمال تطوير وصيانة الاستاد، الذي يستقبل فرق المجموعة الثانية بالبطولة، والتي تضم منتخبات نيجيريا، غينيا، بوروندي، ومدغشقر.