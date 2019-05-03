شكرا لقرائتكم خبر عن أمير تبوك يُهنِّئ التعاون والاتحاد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)

هنَّأ أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، رئيسي ناديي التعاون والاتحاد بمناسبة وصولهم إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وتحقيقهم الإنجاز الكروي الكبير بالتشرف بالسلام على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزير وولي العهد الأمين.

وقال في برقية تلقاها رئيس نادي التعاون محمد القاسم: «يطيب لنا بمناسبة حصول فريق كرة القدم بالنادي على كأس خادم الحرمين الشريفين، والتشرف بالسلام على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن أُعرب لكم عن خالص التهاني والتبريكات بهذا الإنجاز الكبير الذي كان ثمرة الجهد الكبير منكم شخصياً ومن الجهاز الفني والإداري واللاعبين، متمنياً للنادي المزيد من التوفيق».

كما هنَّأ أمير تبوك رئيس نادي الاتحاد لؤي هشام في برقية قال فيها: «نهنئكم بمناسبة وصول فريق كرة القدم للمباراة النهائية والتشرف بالسلام على خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين، ومشاركتكم شقيقكم نادي التعاون المستوى المشرف الذي كانت عليه المباراة، متمنياً لهم مزيداً التوفيق في المشاركات القادمة».