شكرا لقرائتكم الطيران يهزم دجلة ويتوج بطلا لدورى الكرة النسائية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز فريق الطيران على نظيره وادى دجلة بهدفين دون ليتوج بطلا لدورى الكرة النسائية لأول مرة فى تاريخه وذلك فى المباراة التى جمعت الفريقين عصر اليوم الجمعة بنادى الصيد فى 6 أكتوبر. اللاعبة ندى نصر كانت صاحبة الفضل فى تتويج نادى الطيران ببطولة الدوري بعدما سجلت هدفى اللقاء فى الدقيقة 34 و90 ليرتفع رصيد الطيران للنقطة 58 ويتوقف رصيد دجلة عند النقطة 55 . Advertisements شهد اللقاء تواجد أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة وسيف زاهر عضو المجلس بالإضافة إلى دينا الرفاعي عضو المجلس و المشرفة على ملف الكرة النسائية وقامو بتسليم درع الدوري لنادي الطيران. أدار اللقاء تحكيمياً احمد الغندور الحكم الدولي وظهر بمستوي متميز وخرج باللقاء لبر الأمان.

هدف الطيران الأول ​ هدف الطيران الثاني ​ الحضور فى مباراة دجلة و الطيران ​

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