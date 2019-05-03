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شكوك حول لحاق مروان محسن بمواجهة الأهلى والنجوم...

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جدة - عمرو شويل شكوك حول لحاق مروان محسن بمواجهة الأهلى والنجوم
 

يبدو أن فرص مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى ستكون صعبة للحاق بمباراة النجوم بسبب استمرارا معانات اللاعب من إصابة الركبة.

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مروان محسان غاب عن مواجهة الاهلى وطلائع الجيش
 

الجدير بالذكر أن مروان محسن غاب عن مواجهة الاهلى وطلائع الجيش التى انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف بسبب إصابة الركبة.

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مروان محسن لم يلحق بمواجهة النجوم
 

وتشير المعلومات الواردة من داخل الأهلي إلى أن مروان محسن لن يلحق بمباراة النجوم بسبب إستمرار معاناته من إصابة الركبة.

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