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جدة - عمرو شويل شكوك حول لحاق مروان محسن بمواجهة الأهلى والنجوم

يبدو أن فرص مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى ستكون صعبة للحاق بمباراة النجوم بسبب استمرارا معانات اللاعب من إصابة الركبة. مروان محسان غاب عن مواجهة الاهلى وطلائع الجيش

الجدير بالذكر أن مروان محسن غاب عن مواجهة الاهلى وطلائع الجيش التى انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف بسبب إصابة الركبة. Advertisements مروان محسن لم يلحق بمواجهة النجوم

وتشير المعلومات الواردة من داخل الأهلي إلى أن مروان محسن لن يلحق بمباراة النجوم بسبب إستمرار معاناته من إصابة الركبة.

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