شكرا لقرائتكم سيف زاهر يؤدى صلاة العصر بالملعب فى نهائي دورى الكرة النسائية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص سيف زاهر عضو مجلس اتحاد الكرة على أداء صلاة العصر من الملعب الذى احتضن مواجهة وادى دجلة والطيران وانتهت بفوز الأخير بهدفين دون رد ليتوج بطلا للدورى. وتكرر ت الواقعة من قبل مع مجدى عبد الغنى عضو اتحاد الكرة خلال مواجهة المنتخب الوطنى أمام نظيره الروسي فى المونديال الماضى. وشهد اللقاء تواجد أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة وسيف زاهر عضو المجلس بالإضافة إلى دينا الرفاعي عضو المجلس والمشرفة على ملف الكرة النسائية. Advertisements

سيف زاهر سيف زاهر

سيف زاهر

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