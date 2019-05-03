محمود كهربا أغلى لاعب فى مباراة النجم الساحلي والزمالك...

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جدة - عمرو شويل محمود كهربا أغلى لاعب فى مباراة النجم الساحلي والزمالككشفت القيمة التسويقية لفريقي النجي الساحلي والزمالك عن تصدر الدولى المصري محمود عبد المنعم كهربا صدارة أغلي اللاعبين من تشكيلة الفريقين الموجودة خلال الموسم الحالي.
ووفقًا لموقع ترانسفير ماركت فإن فريق الزمالك تصل قيمته التسويقية الى 19.6 مليون يورو، فى الوقت الذى تتوقف فيه قيمة الفريق التونسي عند 10 ملايين يورو.
محمود كهربا
وأوضحت القيمة التسويقية للفريق التونسي أيضًا عن وجود لاعب واحد فقط هو محمد أمين بن عمر المصاب بالرباط الصليبي الذى تتجاوز قيمته التسويقية حاجز المليون بواقع 1.35 مليون يورو، بينما يتواجد العديد من اللاعبين فى الزمالك الذين تتجاوز قيمتهم المليون يورو على رأسهم فرجاني ساسي صاحب الترتيب الثاني فى الزمالك بواقع 1.8 مليونًا، وخالد بوطيب 1.75 مليونًا، وإبراهيم حسن 1.5 مليونًا، يليه مصطفى فتحي بواقع 1.2 مليونًا، فيما وقف طارق حامد ومحمود علاء عند المليون يورو.
موعد مباراة النجم الساحلي والزمالكويلتقى النجم الساحلي والزمالك فى تمام التاسعة مساءاً على أرضية ملعب استاد سوسة الأوليمبي بعد غدًا الأحد فى اياب دور نصف النهائي لمسابقة الكونفيدرالية الافريقية حيث استطاع الأبيض تحقيق الانتصار فى الفوز بنتيجة مباراة الذهاب بهدف نظيف أحرزه محمود عبد المنعم كهربا.
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