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ناصر زهران مديرا فنيا للاسكواش بنادي سموحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع محمد فرج عامر رئيس مجلس ادارة نادي سموحة، عقود التعاد مع ناصر زهران مديرا فنيا للاسكواش بالفريق السكندري لجميع المراحل السنية.

 

ونشر عامر صورا من توقيع عقود التعاقد عبر حسابه الشخصي على موقع فيس بوك .

 

يذكر أن سموحة امتلك عددا من اللاعبين المميزين في لعبة الاسكواش كان أبرزهم محمد الشوربجي المصنف الثاني عالميا والذي استحوذ على صدارة التصنيف العالمي للاسكواش لمدة 40 شهرا استمرت حتى مارس الماضي، حيث انتزع علي فرج لاعب وادي دجلة صدارة التصنيف.

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فرج عامر مع مدرب سموحه للاسكواش

 

 

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مدرب الاسكواش بنادي سموحه

 

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