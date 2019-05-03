صور.. وزير الرياضة يشهد ختام دورى مراكز الشباب باستاد أسوان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم الجمعة، ختام دورى مراكز الشباب فى نسخته السادسة على مستوى الجمهورية بمحافظة أسوان.
تقام المباراة النهائية لدورى مراكز الشباب، بين فريقى مركز شباب فيصل السويس، ومركز شباب سنتريس المنوفية، على ستاد أسوان الرياضى، بحضور اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، ومديرو الشباب والرياضة بأسوان والمنوفية والسويس.
وعقب نهاية المباراة كرم وزير الشباب والرياضة، الفريق الفائز بالبطولة وتسليمه الكأس وجوائز البطولة، بجانب تكريم الفرق الفائزة بالمراكز الأولى.
يذكر أن دورى مراكز الشباب فى نسخته السادسة، انطلق خلال شهر أكتوبر من العام الماضى 2018 ، بمشاركة 594 مركزاً على مستوى الجمهورية.
وكان نادى أسوان الرياضى، نظم اليوم الجمعة، احتفالية بمناسبة الصعود للدورى الممتاز، بحضور وزير الشباب والرياضة ومحافظ أسوان ومدير الأمن وعدد من الشخصيات الرياضية والفنية والإعلامية، ورجال الأعمال.
بدأت الاحتفالية، بعزف السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية، والوقوف دقيقة حداد على روح تامر بونتو عضو مجلس الإدارة والذى وافته المنية قبل الصعود للدورى بأيام، واستكملت فقرات الاحتفالية بكلمات للواء أحمد سليمان رئيس نادى أسوان، وعدد من الحضور.
وخلال الاحتفالية، تم عرض فيلم تسجيلى للنادى خلال مسيرة الصعود، وفى ختام الاحتفالية تم تكريم الجهاز الفنى واللاعبين ومجلس الإدارة وتوزيع دروع التكريم على الشخصيات البارزة الحاضرة.
وزير الرياضة يشهد ختام دورى مراكز الشباب باستاد أسوان (6)
وزير الرياضة يشهد ختام دورى مراكز الشباب باستاد أسوان (7)
وزير الرياضة يشهد ختام دورى مراكز الشباب باستاد أسوان (8)
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