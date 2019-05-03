"الركبة" تُهدد مشاركة مروان محسن مع الأهلي أمام النجوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه مروان محسن مهاجم الأهلي شبح الغياب عن مباراة فريقه امام النجوم بالدوري بسبب إصابته في الركبة وهي الإصابة التى حرمت اللاعب من المشاركة في لقاء طلائع الجيش الأخير.
وفاز الأهلي على طلائع الجيش بهدفين لهدف خلال اللقاء الذى جمعهما مساء أمس الأول ، الأربعاء، في الدوري فيما يستعد الأحمر لمباراة النجوم بعد غد في الدوري.
وتشير المعلومات الواردة من داخل الأهلي إلى أن مروان محسن لن يلحق بمباراة النجوم بسبب إستمرار معاناته من إصابة الركبة.
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