شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة .. الولد الشقى أغلى لاعب فى مباراة النجم الساحلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت القيمة التسويقية لفريقي النجي الساحلي والزمالك عن تصدر الولد الشقي صدارة أغلي اللاعبين من تشكيلة الفريقين الموجودة خلال الموسم الحالي، وذلك قبل المباراة التى تجمع الفريقين الأحد فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.. Advertisements

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