شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل أبو القاسم وحمزة الى دور الـ64 بكأس العالم للشيش فى روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل علاء ابو القاسم لاعب المنتخب الوطنى لسلاح الشيش إلى دور 64 الرئيسى فى كأس العالم المقام فى روسيا بالفوز على لاعب ألمانيا 15 /13 . Advertisements ومن المنتظر أن يلتقى أبو القاسم غدا السبت مع لاعب فرنسا فى دور ال64 الرئيسى. بينما تأهل أيضا الى دور ال 64 اللاعب محمد حمزة بالفوز على لاعب كوريا بنتيجة 15 /9 .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تأهل أبو القاسم وحمزة الى دور الـ64 بكأس العالم للشيش فى روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.