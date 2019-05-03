شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل أبو القاسم وحمزة الى دور الـ64 بكأس العالم للشيش فى روسيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل علاء ابو القاسم لاعب المنتخب الوطنى لسلاح الشيش إلى دور 64 الرئيسى فى كأس العالم المقام فى روسيا بالفوز على لاعب ألمانيا 15 /13 .
ومن المنتظر أن يلتقى أبو القاسم غدا السبت مع لاعب فرنسا فى دور ال64 الرئيسى.
بينما تأهل أيضا الى دور ال 64 اللاعب محمد حمزة بالفوز على لاعب كوريا بنتيجة 15 /9 .
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