شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. الطيران يتوج بلقب دورى الكرة النسائية لأول مرة بعد الفوز على دجلة 2 / 0 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توج فريق الطيران بدوري الكرة النسائية " الممتاز " لأول مرة فى تاريخه بعد الفوز على دجلة بهدفين دون رد في اللقاء الفاصل لتحديد بطل الدوري والمقام والذى أقيم بنادي الصيد بـ6 أكتوبر.

أحرز هدفي الطيران ندي نصر فى الدقيقة 34 من الشوط الأول بعد خطأ من مدافعي دجلة ، والهدف الثاني فى الدقيقة 90 ، ليرتفع رصيد الطيران للنقطة 58 ويتوقف رصيد دجلة عند النقطة 55 .

شهد اللقاء تواجد أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة وسيف زاهر عضو المجلس بالإضافة إلى دينا الرفاعي عضو المجلس و المشرفة على ملف الكرة النسائية وقاموا بتسليم درع الدوري لنادي الطيران.

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أدار اللقاء تحكيمياً أحمد الغندور الحكم الدولي وظهر بمستوي متميز وخرج باللقاء لبر الأمان.

هدف الطيران الأول

هدف الطيران الثاني

الحضور فى مباراة دجلة و الطيران