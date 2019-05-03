شكرا لقرائتكم خبر عن نزلة شعبية وراء غياب ظهير الإسماعيلي عن المران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض علاء عبد العظيم ظهير أيسر الإسماعيلى لنزلة شعبية بجانب التهابات فى الرئة والتى يغيب على إثرها عن التدريبات. ويحتاج اللاعب الأعسر للراحة لفترة تتراوح من أسبوع إلى 10 أيام قبل العودة للتدريبات الجماعية. ويستعد الفريق لملاقاة الاتحاد السكندرى بعد غدٍ الأحد باستاد المقاولون العرب لحساب دور الــ8 بكأس مصر.

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