شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير الرياضة : خصم 50 % لمباريات أسوان على ملعبه فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، تخفيض قيمة إيجار استاد أسوان لصالح نادى أسوان الرياضى بنسبة 50 % خلال مشاركته فى بطولة الدورى الممتاز، فى إطار دعم الوزارة للنادى لأنه يعد من أهم الأندية الجماهيرية وممثل الصعيد الوحيد فى بطولة الدوري.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن دعم الوزارة لم ينقطع لمحافظة أسوان بشكل عام تأكيدا على ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن أسوان عاصمة الشباب الإفريقى، مضيفا أن المحافظة حصدت أكبر الزيارات والجولات من وزارة الشباب هذا العام تأكيدا على أهميتها ومكانتها الأفريقية.

وأوضح "صبحي"، أن استاد أسوان سيستضيف اليوم نهائى أكبر دورى مراكز شباب المدن والذى شارك فيه هذا العام أكثر من 18 الف و500 لاعب يمثلون أكثر 1600 مركز شباب على مستوى الجمهورية، لافتا سيتوجه غدا إلى محافظة الغربية لتكريم نادى طنطا النادى الجماهيرى الثانى الذى نجح فى الصعود فى دورى الأضواء لتقديم التهنئة إلى قيادات النادي.

وطالب نادى أسوان بالإعداد جيدا لموسم طويل بالدورى الممتاز للحفاظ على تواجده بالبطولة.

كما أعرب اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، عن سعادته عن صعود نادى أسوان إلى بطولة الدورى الممتاز، مؤكدا أن هذه الخطوة تعد بشرة خير لرفع شأن أسوان لذا فمن واجبنا تقديم كافة اوجة الدعم والتسهيلات للنادى وليس لفريق كرة القدم فقط، محذرا المسئولين على النادى بعدم الاستغناء عن لاعبى الفريق بسهولة مع ضرورة دعهم ورفع روحهم المعنوية.

وأكد محافظ أسوان، خلال احتفالية نادى أسوان بالصعود للدورى الممتاز، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وعدد من القيادات الرياضية، اليوم الجمعة، أن وزير الشباب يخص بمحبة ومكانة خاصة لمحافظة أسوان فلا يدخر اى جهد لتقديم اى دعم للمحافظة فى إطار خطة الدولة لتنمية جنوب الصعيد، قائلا :الناس بتسألنى انت عامل ايه لوزير الشباب عشان يحب أسوان.

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وأوضح إبراهيم انه يسعى بالتعاون مع مجلس إدارة نادى أسوان برفع الروح المعنوية للاعبى النادي، من خلال تقديم التسهيلات لهم، مؤكدا أن عند السماح لحضور الجماهير بالمباريات سيسهم ذلك فى رفع الروح المعنوية لهم حتى يحلق النادى فى سماء دورى الأضواء ويرفع شأن المحافظة.

