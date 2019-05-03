أسباب غضب جماهير ليفربول من محمد صلاح بعد ساعات من مباراة برشلونة.. صور

رحيم يسري
أثار محمد صلاح نجم نادي ليفربول دهشة جماهير النادي الإنجليزي بعد ساعات من مباراة ليفربول وبرشلونة، إذ ظهر النجم المصري في حانة محلية.
وبحسب صحيفة "دايلي ميل" فإن محمد صلاح كان متواجدا في المكان لتصوير إعلان لصالح شركة نفط، ومن المقرر أن يعرض في الدول العربية، وبدا صلاح مبتسما بعد ساعات من المباراة، رغم السقوط أمام برشلونة.
وأكدت "ليفربول إيكو" ظهور صلاح في "دوفيدال تاورز" في حانة "بيني لين"، وظهر النجم المصري مرتديا سترة بنية اللون وجينز أزرق، موضحة أن ذلك كان بعد ساعات فقط من مباراة...
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