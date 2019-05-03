صلاح ينافس على جائزة جماهيرية لشهر أبريل في البريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد القادر سعيد:
ينافس الدولي المصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي على جائزة لاعب الشهر في البريميرليج بعد الأداء الرائع الذي قدمه مع صاحب المركز الثاني.
صلاح سجل 4 أهداف خلال شهر أبريل مع ليفربول ليسمح له بالاستمرار في المنافسة حتى الجولة الأخيرة أملاً في أي تعثر لمانشستر سيتي لينقض على اللقب.
جائزة PFA لأفضل لاعب في شهر أبريل مُرشح لها إلى جوار صلاح اللاعب بيرناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي، وجيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، وسيرجيو ريكو وأيوزي بيريز، ولوكاس دينيه.
ويلعب ليفربول السبت ضد نيوكاسل في ملعب سانت جيمز بارك في مباراة الجولة قبل الأخيرة للاستحواذ على الصدارة مؤقتاً قبل أن يلعب مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي مساء الاثنين.
ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 21 هدفاً، ويأتي خلفه الأرجنتيني سيرجيو أجويرو والسنغالي ساديو ماني ولكل منهما 20 هدفاً، قبل جولتين من النهاية.
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