اخبار الرياضه

صلاح ينافس على جائزة جماهيرية لشهر أبريل في البريميرليج

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد القادر سعيد:

ينافس الدولي المصري محمد صلاح هداف الإنجليزي على جائزة لاعب الشهر في البريميرليج بعد الأداء الرائع الذي قدمه مع صاحب المركز الثاني.

صلاح سجل 4 أهداف خلال شهر أبريل مع ليفربول ليسمح له بالاستمرار في المنافسة حتى الجولة الأخيرة أملاً في أي تعثر لمانشستر سيتي لينقض على اللقب.

Advertisements

جائزة PFA لأفضل لاعب في شهر أبريل مُرشح لها إلى جوار صلاح اللاعب بيرناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي، وجيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، وسيرجيو ريكو وأيوزي بيريز، ولوكاس دينيه.

ويلعب ليفربول السبت ضد نيوكاسل في ملعب سانت جيمز بارك في مباراة الجولة قبل الأخيرة للاستحواذ على الصدارة مؤقتاً قبل أن يلعب مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي مساء الاثنين.

ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافي الممتاز برصيد 21 هدفاً، ويأتي خلفه الأرجنتيني سيرجيو أجويرو والسنغالي ساديو ماني ولكل منهما 20 هدفاً، قبل جولتين من النهاية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صلاح ينافس على جائزة جماهيرية لشهر أبريل في البريميرليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا