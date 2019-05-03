فرجاني كان في الاستقبال .. بعثة الزمالك تصل تونس لمواجهة النجم الساحلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

وصلت بعثة فريق الزمالك إلى تونس عصر اليوم الجمعة؛ استعدادًا للقاء النجم الساحلي يوم الأحد المقبل في إياب دور نصف النهائي ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

واستقلت بعثة الزمالك حافلة من المطار لمدة ٢٥ دقيقة متوجهة إلي مدينة سوسة؛ حيث استقبلهم لاعبهم فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق.

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وكان الجهاز الفني اختار ٢١ لاعبًا بقائمة الزمالك لخوض المباراة وهم: (...)، عماد السيد، عمر صلاح، عبد الله جمعة، بهاء مجدي، محمود علاء، محمود حمدي "الونش"، (..)، محمد عبد السلام، حمدي النقاز، طارق حامد، محمود عبد العزيز، محمد حسن، محمد إبراهيم، يوسف "أوباما"، أحمد سيد "زيزو"، إبراهيم حسن، محمود كهربا، أيمن حفني، عمر السعيد وحميد أحداد,

ويغيب عن الفريق كلًا من مصطفى فتحي، حازم إمام، فرجاني ساسي، خالد بوطيب، محمد عنتر للإصابة وأحمد مدبولي لأسباب فنية.

وكان لقاء الذهاب ـ الذي أُقيم يوم الأحد الماضي ـ قد انتهى بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله محمود عبد المنعم "كهربا".