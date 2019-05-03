تحليل.. كيف يواجه الزمالك "عمالقة" النجم فى ظهور متوقع لبطل كأس زايد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

يقف الزمالك على بعد أمتار من حلم البطولة القارية الغائبة عن الفريق منذ 17 عاماً فى مواجهة النجم الساحلي في أصعب اختبارات الفارس الأبيض ومدربه السويسري كريستيان جروس فى المباراة التى تقام الأحد القادم الساعة التاسعة مساء على ستاد سوسة الأوليمبي فى إياب دور نصف النهائى لبطولة الكونفيدرالية.

ويدخل الزمالك المباراة وهو يغيب عنه ثلاث أوراق مهمة فى مقدمتها الدولي التونسي فرجاني ساسي نجم الفريق الأبيض ومصدر قوته وخطورته، إضافة إلى المهاجم المخضرم الدولي المغربي خالد بوطيب وقائد الفريق حازم إمام.

النجم الساحلي بقيادة مدربه "الثعلب" الفرنسي العجوز روجيه لومير يعيش ظروفا متطابقة مع الأبيض حيث فقد محمد أمين بن عمر نجم الفريق السواحلي والذى يلعب نفس دور ساسي فى خط الوسط بسبب الإصابة بقطع فى الرباط الصليبي بمباراة الذهاب، إضافة إلى المهاجم الأساسي الهداف كريم العريبي الموقوف بسبب طرده أمام الهلال السوداني بمباراة إياب دور الـ8.

النجم الساحلي أظهر مستوي رائعا فى مباراة الذهاب وهدد مرمي الزمالك عن طريق "الكرات الهوائية" مصدر الخطورة الأول للفريق وعابه فقط الإنهاء فيما تكفل حارس الأبيض بإفساد ما وصله من هجمات خطيرة.

ويعتمد الفريق التونسي على أطوال لاعبيه الفارعة فى السيادة بالجو، عمر كونتيه (191 سم) المرشح أن يخرج من التشكيل الأساسي بعد تعافي القائد عمار الجمل (185 سم) وكريم العواضى (194 سم) وياسين الشيخاوي (190 سم) وزياد بوغطاس (193 سم) وإيهاب المساكني (185 سم).

أطوال فارعة يقابلها قامات أقل، طارق حامد وعبدالله جمعة ومحمود عبدالعزيز حتى حمدي النجاز الأطول فى الزمالك لديه قصور شديد فى الرقابة أثناء الكرات الهوائية وتسبب فى خسارة الفريق لمباراة بيراميدز وهنا يجب على الفريق الأبيض تجنب ارتكاب الأخطاء على أطراف الملعب، إضافة إلى الركنيات على أن يبقى النقاز حراً دون تكليفه لرقابة فى الكرات الثابتة على القائم الفريق لمحاولة التصدي للكرات وخشية من ارتكابه للأخطاء مع عودة عمر السعيد وفى وجود محمود علاء والونش.

ولا تقل الجبهة اليمنى للنجم خطورة عن الكرات الهوائية فى وجود الظهير الأيمن الخطير وجدي كشريدة فى طريقة 3-5-2 التى من المنتظر أن يعتمد عليها لومير لمنح الحرية لواحد من أفضل الأظهرة فى أفريقيا للتقدم فى وجود الثلاثي الخلفي، عمار الجمل (كونتيه)، صدام بن عزيزة ، زياد بوغطاس وهنا لا بد أن يدفع جروس بأحمد سيد "زيزو" فى هذه الجهة أو الدفع بأحداد لمعاونة عبدالله جمعة فى ظل عدم إمكانية كهربا أداء هذا الدور.

غياب أمين بن عمر قد يدفع لومير بالدفع بـ"محمد المثناني" نجم المباراة النهائية للبطولة العربية "كأس زايد" وصاحب هدف الفوز والذى يملك قدرات رائعة فى الزيادة الهجومية من العمق وهو المفاجأة التى قد يقابلها جروس بمفاجأة أخرى بالدفع بمحمد حسن الغائب عن تشكيل الزمالك والذى وضعه رئيس الأبيض ضمن خياراته لغلق منطقة الوسط.

وجود حسن مع طارق حامد ومحمود عبدالعزيز سيحول طريقة الزمالك بالتبعية إلى 4-3-2-1 لتأمين خط الوسط وتقدم النقاز ومساعدة عبدالله جمعة فى مواجهة كشريدة، إضافة إلى غلق منطقة الوسط أمام المثناني على أن يلعب عمر السعيد مهاجماً وخلف كهربا وأوباما.

ومن المتوقع أن يبدأ النجم بتشكيل مكون من:

Advertisements

الحارس: مكرم البديري

الدفاع: عمار الجمل – صدام بن عزيزة – زياد بوغطاس.

الوسط: وجدي كشريدة – محمد المثناني – كريم العواضي - إيهاب المساكني- ماهر الحناشي.

الهجوم: ياسين الشخاوي – حازم الحاج حسن.

على أن يبدأ الزمالك بتشكيل مكون من:

الحارس: ..

الدفاع: حمدي النقاز، محمود علاء، الونش، عبدالله جمعة.

وسط الملعب: محمود عبد العزيز - طارق حامد - أحمد سيد (محمد حسن).

خلف المهاجم: كهربا (أحداد) - أوباما.

المهاجم: عمر السعيد.

تم حجب اسم حارس الزمالك بناءً على قرار من نقابة الصحفيين